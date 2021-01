As filmagens do novo "Missão Impossível" estão a ser "um pesadelo", segundo revelaram várias fontes ligadas ao projeto, ao "The Sun".

O ambiente ficou "pesado" desde que Tom Cruise criticou duramente a equipa de produção, por esta não ter respeitado os protocolos de segurança relacionados com a covid-19.

"Muitos de nós desistiriam do projeto por uns tempos e voltariam quando pudessem. O Tom está obcecado em terminar o filme", afirmou uma fonte.

"Ele é uma pessoa muito determinada. É impressionante, mas é um pesadelo".

Cruise não será o único problema. O "The Sun" escreve ainda que a mudança do local das filmagens, do Reino Unido para os Emiratos Árabes Unidos, colocou outros entraves ao filme.

Neste momento, a equipa de produção não sabe quando poderá regressar a suas casas, já que os voos entre o Reino Unido e o Médio Oriente foram suspensos.

"Parte da equipa de produção está em pé de guerra, e só quer ir embora", pode ler-se. "É um pesadelo, está tudo contra nós".

No final do ano passado foi divulgado um áudio no qual Tom Cruise criticava duramente a equipa de produção.

O áudio, obtido pelo jornal britânico The Sun, mostra o ator enraivecido e a ameaçar despedir dois membros da equipa por ignorarem as medidas de segurança. "Se fazem isso outra vez, já foram embora", grita. "E se alguém nesta equipa o fizer, idem aspas".

"A única razão pela qual voltaram a fazer filmes em Hollywood somos nós", continua, referindo-se ao facto de o novo "Missão Impossível" ter sido dos primeiros filmes a recomeçar a produção na era covid. "Todos os dias estou ao telefone com estúdios, companhias de seguros, produtores. Estamos a criar centenas de empregos. Não quero voltar a ver este género de coisas, não há desculpas".

O novo "Missão Impossível", sétimo filme da saga, tem estreia marcada para o outono de 2021.