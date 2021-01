Thom Yorke partilhou uma nova playlist para a Sonos, intitulada "In The Absence Of".

A playlist, eclética, inclui ao todo 29 temas, para cerca de 1 hora e 16 minutos de música.

O frontman dos Radiohead elegeu temas de artistas como o falecido compositor italiano Ennio Morricone, os lendários This Heat, nomes em ascensão como Yaeji e ainda bandas como os Low, acrescentando também uma remistura sua para 'Isolation Theme', de Clark.

Ouça aqui a playlist de Thom Yorke: