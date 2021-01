Nuno Gonçalves, dos alcobacenses The Gift, que acabaram de lançar a aplicação REV, falou em entrevista ao Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ, sobre a atividade de comentador de futebol, pelo Sporting, que mantém, paralelamente à banda, no programa "Trio D'Ataque", da RTP3.

"Nas redes sociais, confesso que raramente me interpelam pelo futebol", garante o músico, "e acho que há mais ódio em relação à música do que propriamente em relação ao futebol. Sinto mais desdém nos Gift do que propriamente no Sporting, ou no Benfica ou no Porto. Pessoalmente, sinto isso, que há mais pontas soltas, mais ódio latente".

Gonçalves diz ainda que nunca teve medo de a sua banda ser associada ao seu clube: “mal de nós que os Gift ficassem associados a um clube depois de 23 anos de carreira, que era o que nós tínhamos quando eu entrei no programa”.

Ouça a partir dos 19m 42s.

