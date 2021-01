Faleceu a DJ e produtora e compositora de música elétronica SOPHIE, avançaram os seus representantes, segundo os quais a escocesa de 34 anos terá sofrido um "acidente súbito" na madrugada de sábado.

"Neste momento, o respeito e a privacidade para a família são a nossa prioridade. Também pedimos respeito aos seus fãs para que anatureza privada desta notícia seja tratada com sensibilidade", pode ler-se.

De acordo com declaração da Transgressive, editora inglesa da artista, "fiel à sua espiritualidade, Sophie escalou para ver a lua cheia e, acidentalmente, escorregou e caiu”.

Sophie Xeon, nome que adotou quando se revelou transgénero, nasceu em Glasgow, na Escócia, em 1986, e notabilizou-se como produtora, cantora, compositora e DJ de música eletrónica. Em 2019, foi nomeada para o Grammy de Melhor Álbum de Dança e Eletrónica, pelo disco de estreia "Oil of Every Pearl's Un-Insides". Tornou-se a primeira artista transgénero a ser indicada para o maior prémio da indústria musical.

Com uma breve carreira a solo, Sophie teve um percurso mais longo como escritora de canções e produtora de outros artistas. Foi uma autoras de 'Vroom Vroom', de Charli XCX, nome com quem voltaria a colaborar. O seu nome esteve também nos créditos de 'Bitch, I'm Madonna', single de Madonna com Nicki Minaj em 2015.

No verão de 2018 estreou-se ao vivo em Portugal no festival NOS Alive, em Algés. Em junho de 2019, regressaria para uma atuação no festival NOS Primavera Sound, no Porto. A reportagem BLITZ referia, então, que "a artista escocesa desconstruiu e rearranjou as suas belissimas canções numa atuação que roçou a perfeição".