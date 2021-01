Morreu Hilton Valentine, guitarrista dos Animals. Tinha 77 anos.

A notícia da sua morte foi avançada pela editora Abkco Music, sem que no entanto tenham sido reveladas as causas da mesma.

Valentine, "um guitarrista pioneiro, que influenciou o som do rock n' roll durante décadas", tornou-se membro dos Animals - liderados por Eric Burdon - em 1964, saindo dois anos depois mas regressando em anos subsequentes.

O músico é responsável por um dos riffs mais icónicos da história do rock, em 'The House of the Rising Sun'. Juntamente com os seus colegas nos Animals, entrou para o Rock and Roll Hall of Fame em 1994.