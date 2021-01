A edição deste ano do festival de Coachella foi cancelada, devido à pandemia da covid-19.

O festival, que já no ano passado não se realizou, iria ter lugar nos fins de semana de 9 a 11 de abril e de 16 a 18 de abril.

O anúncio foi dado por Cameron Kaiser, oficial de saúde pública do Condado de Riverside, onde o evento se realiza. O festival Stagecoach, dedicado à música country e que se realiza sempre após Coachella, também foi cancelado.

A edição de 2020 / 2021 de Coachella iria contar com Travis Scott, Frank Ocean e Rage Against the Machine como cabeças de cartaz.