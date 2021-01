Os Smashing Pumpkins terminaram uma nova versão de "Machina II", álbum distribuído gratuitamente na internet em 2000.

O disco, composto paralelamente a "Machina / The Machines of God", do mesmo ano, foi entregue ao fãs de graça após a editora da banda, a Virgin, ter recusado lançar os dois álbuns em simultâneo.

Em entrevista à RADIO.COM, Billy Corgan afirmou que "Machina II" "foi como gravar um filme sem depois o editar".

"O 'Machina I' foi uma edição, o 'Machina II' as filmagens que sobraram. Esta é a minha tentativa, 20 anos depois, de terminar o filme; e, nesse processo, de perceber que o filme nunca poderá ser terminado".

Ainda segundo Corgan, "Machina II" terá "cerca de 80 faixas". Não foi avançada uma data para o seu lançamento.