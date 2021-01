Danielle Haim foi uma das mais recentes convidadas do podcast "Song Exploder", tendo contado a história de como as HAIM tentaram convencer Bono a colaborar com a banda em 'Summer Girl'.

Acompanhada pelo produtor do tema em questão, Rostam, Danielle explicou que a ideia teve a sua génese nos versos finais de 'Summer Girl'.

"Na minha cabeça, esses versos eram a cara do Bono", disse o produtor. "E a Danielle disse que o conhecia, de quando ele lhe enviou um cabaz de melhoras, quando ela perdeu a voz".

"Eu tinha o número dele", continuou Danielle, "e pensámos em enviar-lhe uma mensagem. Até que ficámos muito embriagados..."

"Enviei-lhe a canção, e ele foi muito simpático. Respondeu ‘ok’ e a minha cabeça ia explodindo".

Porém, o vocalista dos U2 teve de rejeitar a proposta, devido a doença. "Explicou-nos que a voz dele estava em baixo. E ficámos assim", rematou Danielle.