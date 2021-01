Grimes revelou, numa conversa ao vivo no YouTube, que estaria disposta a viajar até Marte, "depois dos 50 anos", mesmo que isso significasse que teria de fazer trabalho manual "até morrer".

A artista canadiana falou também sobre nova música, divulgando que tem um novo álbum a caminho e também uma colaboração com Caroline Polacheck, e disse que está a gostar mais de ser mãe do que pensava que ia gostar.

No Instagram, a parceira de Elon Musk partilhou uma série de fotografias nas quais surge a cortar o cabelo ao filho dos dois, X Æ A-XII, defendendo, no final: "não sei se este corte de cabelo correu bem, mas ele é um Viking agora".

"Inspirei-me na série da Netflix 'The Last Kingdom', que é uma obra-prima", acrescentou ainda. Veja as imagens abaixo.