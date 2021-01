Nuno Gonçalves, dos Gift, é o convidado da semana do Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Mário Rui Vieira, a partir de Madrid, o músico de Alcobaça apresenta REV, a aplicação lançada recentemente pela sua banda, que junta momentos importantes do passado, programas especiais gravados pelos quatro elementos e muito material inédito.

A sua atividade como comentador de futebol, a independência dos Gift, aquele concerto na Aula Magna em 1999 que ninguém esquece e o dinheiro que o Spotify paga aos artistas foram outros assuntos abordados ao longo da conversa.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos também dos resultados das eleições presidenciais, de como a vacinação pode acelerar o regresso à "normalidade" e do documentário do rapper brasileiro Emicida, que entrevistámos recentemente.

A apresentação do 45º Posto Emissor está a cargo de Mário Rui Vieira. A edição multimédia é de Rúben Tiago Pereira.

