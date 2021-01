Foi divulgado o primeiro trecho de "The Many Saints of Newark", prequela de "Os Sopranos".

O filme, que tem estreia marcada para o dia 24 de setembro, estará disponível nos cinemas e na plataforma HBO Max.

"The Many Saints of Newark" contará a história de um jovem Tony Soprano, que será interpretado por Michael Gandolfini, filho do ator que deu corpo à personagem na série, James Gandolfini.

Este curto trecho foi disponibilizado pela Warner Bros., num vídeo que destapa um pouco do véu sobre o que esperar da produtora ao longo do ano. Veja aqui (a partir dos 20 segundos):