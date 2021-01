A ex-mulher de Phil Collins, Orianne Cevey, está a vender Discos de Ouro, prémios e outros artigos que pertencem ao músico dos Genesis a preços irrisórios.

Cevey e Collins estiveram casados entre 1999 e 2008 e reataram a relação em 2016. A mulher foi despejada recentemente da mansão do músico na Florida, depois de se saber que casou em segredo com outro homem no verão do ano passado.

Os artigos que foram agora disponibilizados em leilão já não trazem "alegria" a Cevey, que está a mudar-se para uma casa mais modesta. Tanto os discos quanto os outros objetos têm como base de licitação 100 dólares (82 euros, aproximadamente).

"The Principle of Moments", de Robert Plant, lançado pela editora de Collins em 1983, é um dos discos a leilão.

Segundo declarações de um representante de Cevey ao site Page Six, a ex-mulher do músico está também "a livrar-se de alguma da sua roupa e jóias que já não usa... afinal de contas, ela tem 5 mil pares de sapatos e só tem dois pés - não pode usá-los todos".

10% do dinheiro angariado com alguns objetos serão doados à fundação Never Give Up, que ajuda crianças necessitadas.