Morreu o rapper 6 Dogs, aos 21 anos, vítima de um aparente suicídio.

O rapper, de seu nome de nascimento Chase Amick, era conhecido por temas como 'Faygo Dreams', 'Guccy Armor' e 'Someone'.

Nomes como Benny Blanco lamentaram já a morte de 6 Dogs: "Era uma das almas mais calorosas que já conheci", escreveu, no Twitter.

6 Dogs começou por criar fama no Soundcloud, onde contava com milhares de seguidores. O sucesso alcançado levou-o a assinar com a editora Interscope, em 2016, e antes da sua morte estava a trabalhar num novo álbum.