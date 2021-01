O ator Elliot Page, que o mundo conheceu como Ellen Page antes de se assumir como homem transgénero, e a mulher Emma Portner anunciaram que se vão divorciar, após três anos de casamento. Segundo o site TMZ, os papéis já foram apresentados num tribunal nova-iorquino.

"Depois de pensarmos muito, tomámos a difícil decisão de nos divorciarmos, na sequência da nossa separação no verão passado", explica o casal num comunicado conjunto, "temos o maior respeito um pelo outro e continuamos a ser amigos próximos".

Page e Portner, coreógrafa e bailarina, começaram a namorar no verão de 2017. Há dois meses, o ator, que se tornou conhecido no filme "Juno" e é um dos protagonistas da série "The Umbrella Academy", revelou ser um homem transgénero, tendo sido apoiado publicamente por Portner.

"Olá amigos, quero partilhar convosco que sou trans, os pronomes que uso são ele/eles e o meu nome é Elliot", escreveu o ator em comunicado, "sinto-me um sortudo por poder escrever isto. por estar aqui. Por ter chegado a este ponto da minha vida".