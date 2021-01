A cantora norte-americana Brittany Potts, que responde pelo nome artístico Nikki Dickinson, alega ser filha do vocalista dos Iron Maiden, Bruce Dickinson.

Brittany, hoje com 33 anos, deu uma entrevista ao tablóide "The Sun" na qual afirmou que a sua mãe, Angela Potts, teve uma relação com Bruce Dickinson em 1986.

À altura, Bruce estava separado da sua primeira mulher, Jane, e ainda não tinha dado o nó com a segunda, Paddy Bowden.

A cantora contou que Angela e Bruce se conheceram em Frankfurt, quando a sua mãe tinha apenas 17 anos e Bruce 30. O relacionamento terá durado apenas algumas semanas, durante as quais Angela ficou grávida do músico.

Em 2010, Brittany encontrou-se com Bruce antes de um concerto dos Iron Maiden na Califórnia, e os dois prometeram continuar em contato. A partir de 2012, o músico deixou de responder aos seus e-mails.

"Só queria que ele falasse comigo, e ele não falava. Ele nunca me deu uma explicação do porquê. Senti vergonha, porque nasci de um caso", afirmou Brittany ao "The Sun". "Ele faz com que me sinta ser algo a esconder".