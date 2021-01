Billie Eilish deu uma entrevista à "Vanity Fair", na qual abordou a forma como o body shaming a tem afetado pessoalmente.

Recorde-se que a cantora foi alvo de várias piadas, em outubro, após ter circulado pela internet uma fotografia tirada por um paparazzo que a mostra de top e de calções.

"Julgo que as pessoas ao meu redor se preocuparam mais que eu" com os comentários, afirmou.

"Eu costumava automutilar-me por causa do meu corpo. Comecei a usar roupas largas porque não me sentia bem com ele".

"Ainda bem que isso aconteceu agora e não há três anos, no auge da minha relação horrível com o meu corpo", continuou.

"Lembro-me de tomar uma pílula que me iria fazer perder peso e que só me fez urinar a cama. E tinha só 12 anos. Pensava que era a única a odiar o meu corpo. Pelos vistos, a internet também o odeia", rematou.