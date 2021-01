Será inaugurado, esta terça-feira, um novo mural em Hollywood de homenagem a Eddie Van Halen.

O mural é da autoria do artista Robert Vargas, e foi terminado a tempo de celebrar o 66º aniversário do falecido guitarrist. Situa-se no exterior da loja Guitar Center em Sunset Boulevard, Los Angeles, e é intitulado "Long Live the King".

"Estou mais do que entusiasmado com a criação deste mural, em honra de um dos meus heróis criativos de sempre", afirmou Vargas.

Veja as fotos: