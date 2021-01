Os Killers reuniram-se com o seu antigo guitarrista, Dave Keuning.

Keuning, que saiu da banda em 2017 para seguir uma carreira a solo, já não marcou presença no último álbum do grupo . "Imploding the Mirage", de 2019 -, mas estará a trabalhar no seu sucessor.

Os Killers partilharam, no Instagram, um curto vídeo que contém um trecho de uma canção nova, e que mostra Keuning, de máscara, com os antigos companheiros.

Veja o vídeo: