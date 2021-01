Poucos dias depois de serem divulgadas as 20 canções que concorrem à edição deste ano do Festival da Canção, um dos participantes, Pedro Gonçalves, viu a sua canção tornar-se alvo de comentários nas redes sociais onde várias vezes se lê a palavra plágio.

Quem o acusa diz que ‘Não Vou Ficar’ é demasiado parecida com ‘Guilty Conscience’, single editado em 2020 pela rapper norte-americana 070 Shake, apesar de também outras canções serem mencionadas. Em declarações exclusivas à BLITZ, o cantor, que é também o autor da música e da letra de ‘Não Vou Ficar’, admite semelhanças, mas considera que é “algo exagerado” acusá-lo de plágio.

Gonçalves começa por dizer que “foi com surpresa que [deu] conta de alguns dos comentários ao [seu] tema na Internet”, explicando que “‘Não Vou Ficar’ era uma demo que estava na gaveta já há uns anos e era até a música que estava apontada para ser o primeiro single do meu álbum”.

“Ouvindo as duas músicas, é possível encontrar semelhanças. Mas assim como alguns comentários mencionam as semelhanças com o tema da 070 Shake, também é possível encontrar comentários indicando semelhanças em músicas como ‘Stand By Me’ do Ben E. King, ‘Blank Space’ da Taylor Swift e ‘Porta Aberta’ da Luka. Terá sido, então, plágio de todas essas músicas? Provavelmente existem mais 10 músicas no mundo com melodias e estruturas semelhantes”.

Defendendo que há semelhanças encontradas entre músicas, “principalmente no estilo mais pop”, quer em termos nacionais quer em termos internacionais, o músico diz-se “completamente tranquilo”. “Não irei ceder a ódio gratuito”, conclui, “comparando todas estas músicas, chega a ser até engraçado como, sem pensar, podemos chegar a ideias semelhantes”.

Leia, na íntegra, a resposta que fez chegar à BLITZ:

Foi com surpresa que dei conta de alguns dos comentários ao meu tema na Internet, os quais até achei caricatos, mencionando algumas semelhanças com temas de outros artistas, pois a “Não Vou Ficar” era uma demo que estava na minha gaveta já há uns anos e era até a música que estava apontada para ser o 1.º single do meu álbum. Quando o tema foi selecionado para o Festival, tanto eu como toda a gente que esteve no processo de trabalho, sabe como tudo foi finalizado de forma simples e natural. Eram ideias partilhadas e deitadas em cima da mesa para fazer tudo acontecer.

Ouvindo as duas músicas, é possível encontrar semelhanças. Mas assim como alguns comentários mencionam as semelhanças com o tema da 070 Shake, também é possível encontrar comentários indicando semelhanças em músicas como “Stand By Me” do Ben E. King, “Blank Space” da Taylor Swift e “Porta Aberta” da Luka. Terá sido, então, plágio de todas essas músicas? Provavelmente existem mais 10 músicas no mundo com melodias e estruturas semelhantes. Acusar a “Não Vou Ficar” de plágio é algo exagerado. Não estamos a falar de uma cópia, estamos a falar de semelhanças que foram encontradas, como aconteceu já com várias músicas, tanto nacional como internacionalmente. É um caso que acontece recorrentemente na música, principalmente no estilo mais Pop.

Hoje em dia, na internet, é óbvio que tudo é mais exposto. Numa pesquisa rápida pelo YouTube é possível encontrar várias compilações de músicas que são consideradas “plágio” quando são apenas estruturas e melodias aproximadas, dentro da estrutura Pop. Não quer dizer que tenham sido copiadas. O cérebro pode até ser traiçoeiro e inconscientemente lembrar coisas que já ouviu ou até mesmo ter as mesmas ideias que outras pessoas mas, neste caso – e apesar das semelhanças apontadas - o resultado final dos dois temas é completamente distinto e original.