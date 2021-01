FKA Twigs falou sobre as suas relações amorosas com os atores Robert Pattinson e Shia LaBeouf no podcast de Louis Theroux, recordando não só os abusos que sofreu às mãos do segundo como os comentários racistas de que foi alvo quando namorou com o primeiro.

"Ouvi os insultos mais horríveis e ignorantes do planeta", diz a artista ao falar sobre o relacionamento de três anos que manteve com a estrela da saga "Twilight", entre 2014 e 2017, "ele era um principe encantado e consideravam que deveria estar com uma mulher branca e loira. Era, na sua essência, bullying e afetou-me psicologicamente".

Já sobre LaBeouf, com quem namorou cerca de um ano entre 2018 e 2019, que processou por alegados abusos físicos, psicológicos e sexuais, no mês passado, Twigs diz: "ele fez-me sentir a pior pessoa de sempre".