Anitta falou sobre as cirurgias plásticas a que já se submeteu numa entrevista à revista Glamour, confessando que a única coisa que não consegue mudar no seu corpo é celulite. "Tenho mais celulite do que oxigénio dentro de mim, mais do que água", disse a artista.

"Já fiz muitas cirurgias plásticas. Mas isso não significa que não aceite as minhas imperfeições", começa por dizer, "tenho mais celulite do que qualquer outra coisa no meu corpo. Não há tratamento que consiga mudar essa realidade".

A cantora brasileira acrescenta: "posso fazer dietas, algo que detesto, posso fazer exercício, coisa que também detesto. Portanto, não vou ter uma vida de que não gosto só para acabar com toda a minha celulite. Prefiro viver com ela, aceitá-la e dizer: 'se não gostam, o problema é vosso'".

"Não a escondo. Não penso 'oh, meu Deus, deixem-me esconder a minha celulite'", conclui, "ela vê-se nos meus vídeos. Se as pessoas gostarem, tudo bem. Se não gostarem, tudo bem também".