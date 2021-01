A organização do festival de música pesada Amplifest publicou uma mensagem nas redes sociais declarando-se "anti-fascista" e dizendo que os eleitores de André Ventura e do seu partido Chega não são bem-vindos no evento, agendado para o próximo mês de outubro.

"Nunca pensámos ter a necessidade de escrever tal mensagem, mas depois dos resultados de ontem aqui vai: a Amplificasom e o Amplifest são anti-fascistas", lê-se na curta declaração. A organização do festival refere-se ao resultado das votações na eleições presidenciais do passado domingo, que colocaram o líder do Chega em terceiro lugar.

Antes de pedir aos "500 mil que votaram no que votaram" e que já compraram bilhete para não se juntarem ao festival, a organização esclarece: "nos nossos eventos NÃO há espaço para fascismo, LGBTfobia, racismo, sexismos ou aporofobia".

O Amplifest 2021 está agendado para os dias 8, 9 e 10 de outubro, no Hard Club, no Porto, e tem no cartaz artistas como Cult of Luna, Amenra, Capian ou Envy.