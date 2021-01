'Drivers License', tema da cantora Olivia Rodrigo, bateu esta semana um recorde: tornou-se na canção que mais rapidamente chegou aos 200 milhões de audições no Spotify.

O single de estreia de Olivia Rodrigo atingiu essa marca em apenas 17 dias, desde o seu lançamento, a 8 de janeiro.

'Drivers License' nem sequer é o primeiro tema da cantora a atingir esse número: 'All I Want', retirada a "High School Musical: The Musical: The Series", fê-lo a 21 de janeiro.

A jovem de 17 anos, que depois de figurar em várias produções da Disney se virou agora para o mundo da música, parece assim bem encaminhada para causar um forte impacto a nível mundial.

Com três milhões e meio de seguidores na redes sociaial TikTok, Olivia Rodrigo encontra-se no meio de uma "tempestade perfeita" para atingir o estrelato, disse Becky Bass, do Spotify, à Bilboard.

"Na música dela há fãs que ouvem Lorde, outros ouvem Taylor Swift, outros Kesha. E a maior parte do mundo identifica-se com uma separação amorosa. Se se aperfeiçoar o drama e se tiver uma base de fãs muito ativa, conseguimos este efeito de bola de neve", explicou.