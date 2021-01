Nandi Bushell voltou à carga. A jovem prodígio partilhou uma versão sua de 'Welcome to the Black Parade', dos My Chemical Romance.

Vestida para marchar, Bushell toca bateria neste grande êxito do emo do século XXI. "Adoro poder soltar toda a minha energia após uma semana stressante de ensino e exames em casa", escreveu, na legenda do vídeo.

"O meu pai disse que estou a começar uma fase emo desde que descobri os My Chemical Romance esta semana. Tão bom". Veja o vídeo: