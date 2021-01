As eleições presidenciais que se realizaram este domingo foram tópico de conversa com Miguel Araújo no mais recente episódio do podcast Posto Emissor, gravado na quinta-feira passada.

Questionado sobre se aprendeu alguma coisa na campanha, o músico começou por falar da "tática de guerrilha dos bons contra os maus" que "tem sido uma tendência no mundo e que serve para dividir as pessoas".

"É uma coisa horrorosa, não olho para isso com bons olhos", diz, "a minha geração criticava a linguagem dos políticos, meio branda, inocente, naif demais, 'os políticos falam e não dizem nada. E agora está está a crescer essa tendência do 'ou estás comigo ou és um alvo a abater'".

Ouça a resposta a partir dos 48m 57s.