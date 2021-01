Hélio Morais, baterista dos Linda Martini e PAUS, reagiu com ironia aos resultados obtidos pelo candidato presidencial André Ventura nas eleições de domingo. Na sua página da Facebook, o artista também a solo no projeto Murais, escreve: "[Sou] orgulhosamente um português de mal. Se é isso que significa acreditar-se na igualdade de direitos e oportunidades para todes [expressão inclusiva em género usada pelo artista], aqui fica o meu posicionamento. Ah! E também pago impostos; muitos”.

Recorde-se que, na noite de domingo, o candidato apoiado pelo Chega, força posicionada na extrema-direita do espectro político, voltou a usar uma das expressões-chave da sua campanha: "portugueses de bem". Ventura apelou a um segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente reeleito, com "dignidade, respeito pelos portugueses, pelos portugueses de bem", aludindo ao quase meio milhão de pessoas que votaram em si, resultado que o colocou em terceiro lugar, atrás de Marcelo e Ana Gomes, com 11,91% dos votos.

Hélio Morais foi um dos músicos que mais ativamente apelaram ao voto nestas eleições, mostrando a distância profunda que mantém em relação a um candidato que, deliberadamente, nunca nomeou.

A edição do primeiro álbum a solo, enquanto Murais, foi adiada devido ao confinamento decretado pelo governo. Este mês, o artista lançou um novo single, 'Até de Manhã', dueto com Xana, a voz dos Rádio Macau.