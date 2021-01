A polícia do condado de Essex, no sudeste da Inglaterra, foi chamada a pôr termo a uma suposta rave ilegal, mas afinal deparou-se com uma fila de idosos à espera para serem vacinados para a covid-19.

O Saxon Hall, espaço onde as vacinas estavam a ser administradas, é um local que recebe eventos como casamentos ou conferências e o responsável pela sala reagiu à situação inusitada, dizendo: "foi muito engraçado, quando a polícia chegou a achar que estava a haver uma rave no Saxon Hall e se deparou com pessoas de 80 e 90 anos em cadeiras de rodas, andarilhos e bengalas".

Citado pela Mixmag, Dennis Baum diz ainda: "havia velhotes e velhotas mal-humorados em abundância". O atraso na chegada da vacina levou a que houvesse algum congestionamento à entrada e, segundo o responsável, "a situação piorou quando as doses terminaram e tivemos de ficar uma hora à espera de mais. Foi o caos absoluto e estava muito frio".

A polícia acabou por ajudar a resolver a situação, regressando mais tarde para confirmar que tudo estava a correr como devia. "Ninguém como a Polícia de Essex quer ver as nossas comunidades protegidas, particularmente os mais velhos e vulneráveis", disse fonte policial, "vamos fazer tudo o que pudermos para os ajudar".

Recorde-se que a polícia inglesa, inclusivamente a do condado de Essex, já foi chamada a interromper várias raves ilegais durante a pandemia.