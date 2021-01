O álbum que catapultou Adele para o estrelato, "21", celebrou este fim de semana o seu 10º aniversário.

A "casa" de êxitos como 'Rolling in the Deep' ou 'Someone Like You' vendeu, ao longo dos anos, mais de 31 milhões de cópias em todo o mundo, tendo chegado à primeira posição das tabelas de vendas de vários países.

No Instagram, a cantora assinalou a data com uma publicação festiva. "Parabéns, velho amigo", escreveu.

"Não me lembro de quase nada daquilo que fiz e senti há dez anos. Mas obrigado, do fundo do coração, por nos terem deixado entrar nas vossas vidas e agir como banda-sonora de parte delas".

Veja: