O primeiro baixista dos Metallica, Ron McGovney, publicou uma fotografia do primeiro cartão de visita dos Metallica, emitido em 1981.

Para além do icónico logótipo do grupo, o cartão exibia a expressão "Power Metal", para além de um número de telefone. "Era o número do meu quarto", contou McGovney, no Twitter.

O baixista ficou pouco tempo nos Metallica, tendo apenas tocado na maqueta "No Life 'Til Leather", abandonando a banda em 1982. Veja a foto: