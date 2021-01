O novo álbum dos Foo Fighters, "Medicine at Midnight", contém um tema dedicado ao falecido Lemmy, lenda dos Motörhead e do rock em geral.

Em entrevista à revista "OK!", Dave Grohl explicou que, na adolescência, a sua religião era a sua coleção de discos - da qual faziam parte LPs dos britânicos.



"Quem me dera que o Lemmy estivesse vivo para a ouvir", desabafou. "Aí ele poderia ver o quão foi uma influência para mim".



À revista "Classick Rock", Grohl voltou a não poupar elogios, mas contou também uma história curiosa sobre a casa do baixista.

"Fiquei chocado, era incrivelmente repugnante", disse. "Havia corredores cheios de revistas e cassetes VHS, empilhadas até ao alto. E o Lemmy sentado no sofá, com um bikini masculino com uma teia de aranha".

"Ele estava a dar uma entrevista por telefone e quando acabou perguntou-me se queria um Jack Daniels. Eram 11h15 da manhã", rematou. "Nunca esquecerei esse dia".