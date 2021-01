Adele chegou a acordo com Simon Konecki, o pai do seu filho, no sentido de finalizar o divórcio de ambos.

Adele e Konecki estão separados há dois anos, após terem dado início à sua relação em 2011. O filho do casal, Angelo, nasceu um ano mais tarde.

O processo de divórcio deu entrada num tribunal de Los Angeles, e aguarda apenas a assinatura de um juiz. Os detalhes do mesmo não foram revelados.

O casamento de Simon, de 46 anos, com Adele, de 32, foi mantido longe dos holofotes da fama durante muito tempo, até que a cantora agradeceu ao então marido durante o seu discurso na cerimónia de entrega dos Prémios Grammy, em 2017.

Em abril de 2019, Adele anunciou a sua intenção de se divorciar, citando "diferenças irreconciliáveis".