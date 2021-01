Andy Summers deu uma entrevista à revista "Classic Rock", na qual revelou qual a canção dos Police que Sting odiava de morte.

'Behind My Camel', tema instrumental presente em "Zenyatta Mondatta" (1980) e vencedor de um Grammy para Melhor Performance Rock Instrumental, era o tema da banda britânica que Sting mais detestava - e o músico chegou mesmo a enterrar a cassete original onde foi gravada.

"Eu sempre me interessei por coisas mais fora", disse. "E as canções mais comerciais vinham do Sting. Mas não tínhamos canções suficientes para preencher o disco, e eu tinha a 'Behind My Camel'. Perguntei se não a poderíamos tocar e ele disse que não a queria".

"Creio mesmo que ele enterrou a cassete no jardim. O Stewart [Copeland] não se importou de tocar, pelo que fiquei eu com o baixo".