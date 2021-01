7 de novembro de 1987. A música moderna portuguesa mais disruptiva chegava à televisão, em "Fisga". Os bracarenses Mão Morta, nos primeiros anos de percurso, levaram ao Cinema Europa, em Lisboa, uma performance abrasiva de 'E Se Depois' e 'Sitiados', canções que viriam a fazer parte do homónimo álbum de estreia de 1988. A formação era a original: Adolfo Luxúria Canibal Miguel Pedro Carlos Fortes Zé Dos Eclipses Joaquim Pinto.

O programa chamava-se "Fisga", era apresentado por Jorge Roque e Manuela Cunha, e seria cancelado pouco depois, em virtude da polémica causada pela interpretação em estilo rock do Hino Nacional por João Grosso. O ator foi acusado do crime de ultraje aos símbolos nacionais, tendo sido e absolvido desse mesmo crime cinco anos depois.

"Fisga" esteve no ar entre outubro e dezembro de 1987, e por lá passaram vários nomes da geração alternativa da segunda metade dos anos 80 em Portugal, como Anamar, Mler Ife Dada e os Mão Morta. Nos arquivos digitais da RTP é descrito como "programa recreativo dedicado aos jovens, com espaços de reportagem, entrevistas, atuações musicais, e a participação do ator João Grosso".

Pode ver aqui na íntegra, e com qualidade de imagem superior, o programa em que atuaram os Mão Morta