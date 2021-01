Tinha editado "Grace", o seu primeiro e único álbum editado em vida, em agosto do ano anterior e subia ao palco do Südbahnhof, em Frankfurt, para um concerto magistral. Jeff Buckley, captado em vídeo, com as emoções à flor da pele em 45 minutos de pura intensidade.

A data era 24 de fevereiro de 1995, aproximadamente dois anos antes da morte trágica do músico norte-americano, e do alinhamento do concerto fizeram parte os clássicos 'Grace' e 'So Real'.

O final, apenas disponível em áudio, ficou marcado por versões de 'I Know It's Over' dos Smiths e 'Hallelujah' de Leonard Cohen.

Alinhamento do concerto:

Chocolate

Mojo Pin

So Real

Last Goodbye

What Will You Say

Lilac Wine

Grace

Eternal Life (apenas áudio)

I Know It's Over (apenas áudio)

Hallelujah (apenas áudio)