A organização do festival Download anunciou, aos fãs, que tudo fará para que a edição deste ano se mantenha de pé.

O festival, dedicado ao rock e heavy metal, é um dos pontos de passagem dos System of a Down, na sua digressão pela Europa.

A banda norte-americana passará também por Portugal, para uma atuação no VOA, adiado de 2020 para junho de 2021 devido à pandemia. A realização do festival dependerá, claro está, da evolução da mesma.

O anúncio do Download surge na sequência do cancelamento da edição deste ano do festival de Glastonbury, devido à pandemia.

O festival, marcado para os dias 4, 5 e 6 de junho em Donington, conta ainda no cartaz com a presença de artistas como os Kiss e os Biffy Clyro.

"Estamos a trabalhar nos bastidores para nos prepararmos para o Download este verão, e esperamos ter mais notícias a 1 de março", pode ler-se, em comunicado partilhado nas redes sociais.