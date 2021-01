Em 2016, James Hetfield fez uma playlist com algumas das suas canções preferidas, agora replicada pela Far Out Magazine.

A lista poderá surpreender pelo seu ecletismo: há canções retiradas ao mundo do heavy metal, naturalmente (como 'Lahja', dos Oranssi Pazuzu), mas também há espaço para nomes como Paul Revere, Unknown Mortal Orchestra e Bill Frisell, entre outros.

Confira a playlist de James Hetfield: