Os Royal Blood estão de regresso. A dupla britânica partilhou um novo single, 'Typhoons', em antecipação do seu novo álbum de estúdio.

O terceiro LP dos Royal Blood terá o mesmo título desta canção, e será editado via Warner no dia 30 de abril. Já é conhecido o alinhamento de "Typhoons", que terá ao todo 11 faixas.

"Demos com esta sonoridade e foi muito divertido tocá-la", afirmou o vocalista e guitarrista Mike Kerr. "Buscar esse sentimento foi o que nos motivou a ser criativos".

Confira aqui o alinhamento e ouça 'Typhoons':

1. ‘Trouble’s Coming’

2. ‘Oblivion’

3. ‘Typhoons’

4 ‘Who Needs Friends’

5. ‘Million & One’

6. ‘Limbo’

7. ‘Either You Want It’

8. ‘Boilermaker’

9. ‘Mad Visions’

10. ‘Hold On’

11. ‘All We Have Is Now’