As eleições presidenciais decorrem já no próximo domingo, dia 24 de janeiro, e foram várias as figuras da música portuguesa a incentivarem os seus seguidores a votar.

Além de uma campanha de apelo ao voto protagonizada por nomes como Dino D'Santiago, Blaya, Conan Osiris ou Filipe Sambado, foram vários os músicos a demonstrar publicamente o seu apoio a um determinado candidato.

Os apoios tornados públicos concentram-se fortemente à esquerda, não sendo frequente a declaração de intenção de voto no presidente em funções, Marcelo Rebelo de Sousa, e registando-se uma ausência por parte da comunidade musical de qualquer aval às candidaturas de Tiago Mayan (IL) e André Ventura (Chega).

A candidata independente, mas ligada ao Partido Socialista, Ana Gomes reúne o apoio de artistas como Dino D'Santiago, Teresa Salgueiro ou Vitorino.

A ex-vocalista dos Madredeus partilhou nas redes sociais uma mensagem na qual declara a sua intenção de voto na candidata, dizendo acreditar na "sabedoria da sua visão de um Portugal de diálogo, proximidade, justiça, regeneração e progresso".

Já Dino D'Santiago partilha uma fotografia de Ana Gomes no Instagram, salientando a sua promessa de "garantir o acesso à arte e cultura, como direito constitucional inalienável, para todos e todas" e de ser "uma voz ativa pelos profissionais da Cultura".

Por seu lado, Vitorino gravou um vídeo de apoio à candidata, no qual diz "votem. Não se esqueçam da máscara", mostrando uma máscara onde escreveu Ana Gomes e desenhou um cravo, o símbolo do 25 de abril.

Da lista de apoiantes de João Ferreira, o candidato do Partido Comunista, publicada no site da candidatura, fazem parte Fernando Ribeiro dos Moonspell, Janita Salomé, Celina da Piedade, Jorge Benvida dos Virgem Suta, Toy, Luís Varatojo (Luta Livre, Peste & Sida), Gabriel Gomes (Sétima Legião, Madredeus) e João San Payo (Peste & Sida).

Quanto a Marisa Matias, candidata do Bloco de Esquerda, recebe apoios de, entre outros, Fausto Bordalo Dias, Sérgio Godinho, Miguel Guedes dos Blind Zero, Carlos Mendes, Filipe Sambado ou David Bruno.

Godinho defende que Matias "é de confiança", "isto parece que não é grande declaração, mas eu acho que enche e preenche muito", elogiando o seu trabalho como eurodeputada.

Já Filipe Sambado escreve no Facebook: "fiz campanha pela Marisa (sem z, não é como a fadista Zarisa). É a candidata que subscrevo e quem me representa".