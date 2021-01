As semelhanças entre episódios dos Simpsons e cenas reais da vida política norte-americana, e não só, continuam a surpreender.

Os fãs da série de animação recuperaram um episódio com 21 anos no qual Lisa Simpson surge na Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos, envergando uma indumentária muito parecida com a que a nova vice-presidente, Kamala Harris vestiu, esta semana, na cerimónia de tomada de posse.

Mas há mais semelhanças, além da indumentária e do colar de pérolas usado por Harris e Lisa: no episódio do ano 2000, intitulado 'Bart to the Future', a filha de Homer e Marge torna-se a nova presidente dos Estados Unidos, herdando uma crise orçamental do anterior presidente... Nada mais, nada menos do que Donald Trump.

Foi, aliás, com a chegada à presidência de Trump que os cruzamentos entre os Simpsons e a vida política americana começaram a ser notados. No início deste ano, também a invasão do Capitólio por apoiantes de Trump foi comparada a uma outra cena da série animada.