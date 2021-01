Patti Smith fez uma emissão especial de cerca de 30 minutos, no mesmo dia em que Joe Biden tomou posse como Presidente dos Estados Unidos, a celebrar o facto.

A artista norte-americana interpretou o clássico 'People Have the Power' por entre homenagens a Kamala Harris, que tomou posse como Vice-Presidente, Greta Thunberg ou Naomi Wadler, bem como a organizações como a The Soup Kitchen.

"Temos um novo Presidente e uma nova Vice-Presidente e a nossa democracia parece estar intacta", começou por dizer.

"Esta atuação é para toda a gente no mundo inteiro. O Fred ["Sonic" Smith] escreveu-a para que possa inspirar globalmente as pessoas, e foi o que aconteceu. Os seus desejos realizaram-se".

Veja a atuação, na íntegra: