Bruce Springsteen marcou presença na festa da tomada de posse de Joe Biden, com uma atuação virtual.

O "Boss" interpretou 'Land of Hope and Dreams' a partir do Memorial a Abraham Lincoln, em Washington, D.C., acompanhado apenas de uma guitarra acústica.

Para além de Springsteen, atuaram na tomada de posse do novo Presidente dos Estados Unidos nomes como Lady Gaga, Jennifer Lopez, Foo Fighters e Justin Timberlake, entre outros.