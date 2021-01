Tim, vocalista dos Xutos & Pontapés, partilhou uma longa mensagem no Facebook, na qual pede às rádios e televisões que passem 75% de música feita em Portugal.

A propósito da polémica causada pela mudança na quota de música portuguesa nas rádios (de 25% para 30%), escreve Tim: “A lei da rádio obriga a passagem de 25% de música portuguesa e agora vai subir para 30%, o que está a incomodar os radialistas que se sentem limitados na sua liberdade de programação. Declaração de princípio: sou músico e sou português; peço que passem na rádio e televisão 75% de música feita em Portugal (música feita em Portugal não é música de expressão portuguesa). Se a rádio passasse muito mais música feita em Portugal não seria necessário impor quotas”.



“Sei que há 40 anos a justificação era a de não haver produção suficiente em qualidade e quantidade. Hoje somos muitos, de todas as áreas, estudámos, dedicámo-nos, partimos as costas pelo país todo e arredores para que a nossa música fosse ouvida e apreciada e foi!”, defende Tim, falando do sucesso de concertos, grandes e mais pequenos, por todo o país. “Andamos todos enganados porque o público da rádio não é isso que gosta de ouvir. Não é?”



Tim fala ainda sobre o dinheiro entregue pelas rádios às sociedades gestoras de direitos (“Se as rádios passam 75% de música que não é produzida cá, as sociedades gestoras têm de entregar 75% aos artistas de fora, lá se vai o nosso guito embora”) e remata: “Por fim, solidariedade e respeito. Se passassem 75% de música feita em Portugal estavam a mostrar respeito pelo nosso trabalho. Se passassem 75% de música feita em Portugal os autores e intérpetres receberiam o triplo do que recebem agora; muitos mais teriam acesso a esses rendimentos e a proteção social, muitos mais teriam a oportunidade de ser ouvidos e apreciados, para o bem e para o mal. Assim, num tempo tão difícil para nós, músicos portugueses sem trabalho, a malta da rádio por solidariedade devia passar música feita em Portugal sempre que pudesse, mesmo indo contra as ordens do chefe. Assim sim, estaríamos juntos neste tempo tão difícil”.

