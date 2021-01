Foram divulgadas as 20 canções concorrentes ao Festival da Canção de 2021. Depois de ontem terem sido anunciados os intérpretes, já é agora possível ouvir as canções que participarão nas duas semifinais do concurso, nos dias 20 e 27 de fevereiro.

Na final, que acontece a 6 de março, participarão as 10 canções selecionadas nas duas primeiras etapas. A vencedora representará Portugal na Eurovisão, que se realiza em maio em Roterdão, na Holanda.

Nadine – ‘Cheguei Aqui’ (Anne Victorino d’Almeida)



Carolina Deslandes – ‘Por um Triz’ (Carolina Deslandes)



Da Chick – ‘I Got Music’ (Da Chick)



Fábia Maia – ‘Dia Lindo’ (Fábia Maia)



Sara Afonso – ‘Contramão’ (Filipe Melo)



Valéria – ‘Na Mais Profunda Saudade’ (Hélder Moutinho)



Ian – ‘Mundo’ (Ian)



Irma – ‘Livros’ (Irma)



Joana Alegre – ‘Joana do Mar’ (Joana Alegre)



Graciela – ‘A Vida Sem Acontecer’ (João Vieira)



Karetus, Romeu Bairos – ‘Saudade’ (Karetus)



Miguel Marôco – ‘Girassol’ (Miguel Marôco)



Neev – ‘Dancing in the Stars’ (Neev)



Eu.Clides – ‘Volte-Face’ (Pedro da Linha)



Pedro Gonçalves – ‘Não Vou Ficar’ (Pedro Gonçalves)



Mema. – ‘Claro Como Água’ (Stereossauro)



Tainá – ‘Jasmim’ (Tainá)



The Black Mamba – ‘Love is on My Side’ (Tatanka)



Ariana – ‘Mundo Melhor’ (Vírgul)



Ana Tereza – ‘Com um Abraço’ (Viviane)