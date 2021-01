Miguel Araújo é o convidado do mais recente Posto Emissor, o podcast semanal da BLITZ. Em conversa com Luís Guerra e Lia Pereira, o cantor-compositor fala sobre "Peixe Azul", o disco que acaba de lançar e no qual tocou todos os instrumentos, e também sobre a forma como se desvinculou da “indústria discográfica”, assumindo as rédeas da produção e comercialização da sua música.

O apreço de Miguel Araújo por músicos como Rui Veloso e Mark Knopfler, a forma como a pandemia o mudou e o “segredo” para continuar a vender discos (em formato CD, como no caso de “Peixe Azul”) foram outros assuntos abordados na conversa.

Neste episódio do Posto Emissor, falamos também das eleições presidenciais do próximo dia 24, da entrevista que fizemos recentemente ao vocalista dos ingleses Shame, Charlie Steen, e dos discos novos de Kurt Vile e Beautify Junkyards.

A apresentação do 44º Posto Emissor está a cargo de Luís Guerra. A edição multimédia é de José Cedovim Pinto.

Sejam bem-vindos.