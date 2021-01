Os Foo Fighters marcaram presença na festa da tomada de posse de Joe Biden, que para além da banda de Dave Grohl contou com atuações de Lady Gaga, Jennifer Lopez ou Bruce Springsteen.

À distância, devido à pandemia, o grupo interpretou 'Times Like These', dedicando o tema aos professores do país. Recorde-se que tanto a nova Primeira-Dama, Jill Biden, como a mãe de Grohl, Virginia, são professoras.

"Este ano, os nossos professores foram confrontados com desafios sem precedente", afirmou o vocalista e guitarrista. "Com dedicação e criatividade, enfrentaram esses desafios de frente. A próxima música é para os professores inabaláveis ​​que iluminam as crianças da nossa nação todos os dias".

Veja aqui a performance: