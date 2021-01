Depois de 'The Greater Good' e 'Common Prayers', os Moonspell apresentam “All Or Nothing', épico de mais de 7 minutos.

O videoclip tem estreia na BLITZ e pode ser visto aqui:

Realizado por Guilherme Henriques, e filmado Teatro Chaby Pinheiro, na Nazaré, inaugurado em 1908, o vídeo de 'All or Nothing' "foi gravado num teatro vazio", simbolizando "os dias que correm em que a solidão domina a cultura e a música", refere o vocalista Fernando Ribeiro. "À mercê do tudo o que pode vir a ser, ou do nada que terá vindo para ficar".

Trata-se do terceiro single extraído de "Hermitage", 13º álbum da banda, gravado e misturado por Jaime Gomez Arellano (Paradise Lost, Ghost) nos estúdios Orgone, em Crawley, Inglaterra. Tem edição marcada para 26 de fevereiro de 2021 com o selo Alma Mater Records, numa parceria internacional com a Napalm Records. Encontra-se em pré-venda.