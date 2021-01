Jennifer Lopez foi uma das estrelas a marcar presença na cerimónia de tomada de posse do novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.

A cantora interpretou 'This Land Is Your Land', de Woody Guthrie, um clássico da folk norte-americana, bem como 'America the Beautiful', uma canção patriótica.

No final da sua performance, Lopez - que tem ascendência porto-riquenha - deixou uma mensagem sentida em espanhol: "uma nação, sob Deus, indivisível, com liberdade e justiça para todos", uma das frases que fazem parte do Juramento de Bandeira nos Estados Unidos.

Veja a performance: