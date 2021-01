Os New Radicals reuniram-se pela primeira vez em 22 anos, para atuar na cerimónia de tomada de posse de Joe Biden como Presidente dos Estados Unidos.

A banda interpretou o seu grande êxito, 'You Get What You Give', que tem um significado pessoal para Biden: era a canção que o seu falecido filho, Beau, ouvia durante a sua batalha contra o cancro.

Nesta viagem ao passado, o vocalista Gregg Alexander nem sequer esqueceu o seu famoso chapéu. Veja a atuação: