Tem hoje lugar a cerimónia de tomada de posse de Joe Biden, que será jurado Presidente dos Estados Unidos.

A cerimónia decorrerá de forma sobretudo virtual, e contará com a presença de vários músicos.

Lady Gaga será talvez o nome mais sonante, já que estará encarregue de cantar o hino nacional do país - um papel extremamente honroso nos Estados Unidos.

Na tomada de posse em si, atuarão ainda Jennifer Lopez e Garth Brooks, antes de um desfile virtual que contará com Andra Day, Pass the Mic, Earth Wind & Fire, Kathy Sledge, Nile Rodgers, o Coro Transgénero de Los Angeles e os New Radicals reunidos 22 anos depois.

A partir daí, terá lugar um evento intitulado "Celebrar a América", onde atuarão Ant Clemons, Bruce Springsteen, Demi Lovato, Foo Fighters, John Legend, Jon Bon Jovi e Justin Timberlake.

A cerimónia terá início às 12h locais, 17h em Portugal continental.