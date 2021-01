Noiserv acredita que "ainda existe um nível elevado de bom-senso entre as pessoas" e que "pelo menos em Portugal, as ideias mais extremadas de umas pessoas contra as outras dificilmente se tornarão maioria".

“Há muitos casos no mundo em que a dita extrema-direita, num registo mais xenófobo, vai contra aqueles que não são os do país de origem", acrescenta o músico, em entrevista ao podcast Posto Emissor, "não consigo concluir porque é que isso acontece em Portugal, porque é uma coisa transversal”.

